Adana'da et ve et ürünleri üreten iş yerleri denetlendi

25.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:30

Adana Tarım ve Orman Müdürlüğünce et ve et ürünleri işletmelerinde denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, kentte faaliyet gösteren işletmelerde hijyen koşulları, çalışanların kılık kıyafetleri, temizliği ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu incelendi.

Veteriner ve gıda mühendislerinden oluşan ekiplerin ürün bazlı gıda kontrolü ve denetimi yaptığı işletmelerde, incelemelerin ardından rapor tutuldu. Denetimler kapsamında görevliler 41 iş yerinde inceleme gerçekleştirdi.

Adana Tarım ve Orman Müdür Vekili Gürkan Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca 25-30 Kasım olarak belirlenen denetim seferberliği kapsamında, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, ekmek ve ekmek çeşitleri, unlu mamüller, kasap, şarküteri, bakkal, market, büfe, okul kantinleri ve yemekhaneleri, lokanta ve restoran gibi iş yerlerinin denetleneceğini belirtti.

Adana'da bugün et ve et ürünleri üreten iş yerlerine yönelik denetimlerde 41 iş yerinin görevliler tarafından incelendiğini ifade eden Yaşar, "Bir hafta boyunca tüm Türkiye'de aynı gün olmak üzere denetimler yapacağız. Bu denetimleri zaten yıl boyu yapıyoruz ama burda hem bir farkındalık olsun hem de tüm Türkiye'de aynı anda bir aksiyon olması açısından da denetimde bulunuyoruz. Cumartesi de dahil olmak üzere denetimlere devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA