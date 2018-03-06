Adana'da Eski Polislerin Yargılandığı Fetö Davası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen 18'i tutuklu 34 eski polisin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanık sayısının fazla olması nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki 375 kişi kapasiteli 420 metrekarelik mahkeme salonunda görülen duruşmada, 2'si tutuklu 10 sanık ile avukatları hazır bulundu. Dosya kapsamında diğer illerde tutuklu bulunan 16 sanık ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı bir önceki celsede verdiği esas hakkındaki mütalaayı tekrar ederek tutuksuz sanıklar A.G. ve S.K'nın beraati, diğer 32 sanığın cezalandırması ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Sanık V.K. "ByLock" programını kendisine C.T. isimli şahsın yüklediğini itiraf etti.

ByLock üzerinden dini içerikli mesajların geldiğini ve program kişi listesinde sadece C.T. isimli şahsın ekli olduğunu belirten sanık V.K. "C.T. bana ByLock'u 'dua programı' diyerek yükledi. ByLock'un telefonuma yüklenmesi uzun sürdü. Bu program üzerinden dini içerikli mesajlar geldi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

"Teknolojik kaza yaşadığımı düşünüyorum"

M.P. ise adli bilişim alanında eğitimler aldığını ve emniyette teknik birimlerde görev yaptığını anlattı.

Bilişim alanı gereği cep telefonuna birtakım programları yüklediğini dile getiren M.P. "Adli bilişim uzmanının görevi teknoloji alanında sürekli araştırmalar yapmaktır. Bu görev gereği ayrıca 'bilgisayarcı bilirkişi' olarak görev yaptım. Ben teknolojik bir kaza yaşadığımı düşünüyorum. ByLock programını kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklarda suçlamaları reddederek tahliye ya da beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, kararını açıklamak için duruşmayı yarına erteledi.