Adana'da eski erkek arkadaşının usturalı saldırısına uğradığı iddia edilen kadın yaralandı - Haberler
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Adana'da eski erkek arkadaşının usturalı saldırısına uğradığı iddia edilen kadın yaralandı

AA / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel
Adana'da eski erkek arkadaşının usturalı saldırısına uğradığı iddia edilen kadın yaralandı

Adana'da eski erkek arkadaşının usturalı saldırısına uğradığı iddia edilen kadın yaralandı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da eski erkek arkadaşının usturalı saldırısına uğradığı iddia edilen kadın yaralandı.

İddiaya göre, merkez Çukurova ilçesinde, 28 Kasım'da Ayça O. (38), bir restoranda oturduğu sırada eski erkek arkadaşı S.B'nin usturalı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yüzünden yaralanan Ayça O, kaldırıldığı hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edildi.

Polis olayın ardından kaçan S.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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AA / Ozan Efeoğlu - Son Dakika Haberleri

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