Adana'da eski binanın yıkılma tehlikesine karşı önlem alındı
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Adana'da eski binanın yıkılma tehlikesine karşı önlem alındı

Adana'da sit alanındaki üç katlı eski binanın yıkılma tehlikesine karşı polis bölgede önlem aldı.

06.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:46
Adana'da eski binanın yıkılma tehlikesine karşı önlem alındı

'da sit alanındaki üç katlı eski binanın yıkılma tehlikesine karşı bölgede önlem aldı.

Merkez ilçesi Alidede Mahallesi'nde vatandaşlar, üç katlı eski bir binanın ikinci katından sokağa taşların düşmesi üzerine durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, yaya ve araçların zarar görmemesi için yolu her iki yönden şeritle kapattı.

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Ciğercioğlu, binanın uzun yıllar otel olarak hizmet verdiğini belirterek, "Son olarak sadece alt katta iki ayakkabı dükkanı vardı. Oradaki esnaf da son yağmurda binanın zarar görmesi üzerine iş yerini boşalttı" ifadesini kullandı.

Durumun bildirildiği belediye ekiplerinin, duvarlarında derin çatlakların oluştuğu binanın sit alanı içerisinde yer aldığını belirterek, yıkım işleminin gerçekleştirilemeyeceğini bildirdiği öğrenildi.

Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA
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