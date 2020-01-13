Adana'da eşini uyuduğu sırada öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

13.01.2020 13:34 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:34

Adana'da eşini, kendisinden boşanmak istediği gerekçesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Harun Çopur ile avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, sanığın avukatının tanık olarak dinlenmesini istediği S.Ç'nin İzmir'de yaşadığının tespit edildiğini ancak ifadesinin alınamadığını belirtti.

Söz alan savcı daha önce verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanığın uyumakta olan 19 yıllık eşi Sevda Çopur'u çekiç ile kafa bölgesine birden fazla vurduktan sonra bıçaklayarak öldürdüğünü belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık Çopur ise cinayeti tasarlamadığını iddia ederek, "Eşimi öldürmekle en büyük cezayı aldım zaten" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Merkez Yüreğir ilçesindeki Serinevler Mahallesi'nde 26 Aralık 2018'de meydana gelen olayda, 19 yıllık eşi Sevda Çopur'u 6 yaşındaki oğlunun yanında uyduğu sırada öldürdükten sonra polise teslim olan Harun Çopur tutuklanmıştı.

Kaynak: AA