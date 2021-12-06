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Adana'da eşini tüfekle öldüren kişi intihar etti

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adana'da eşini tüfekle öldüren kişi intihar etti

Adana'nın Kozan ilçesinde karısını tüfekle öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde karısını tüfekle öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Ağlıboğaz Mahallesi'nde yaşayan Osman Hoşça (76), henüz bilinmeyen nedenle eşi Fatma Hoşça'yı (55) tüfekle vurdu.

Osman Hoşça, daha sonra aynı silahla kendine ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuları ve o sırada eczaneden ilaç alıp evine dönmekte olan çiftin kızı, polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Osman ve Fatma Hoşça'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da eşini tüfekle öldüren kişi intihar etti

Adana'da eşini tüfekle öldüren kişi intihar etti

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AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri

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