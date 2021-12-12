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Eşini pompalı tüfekle öldüren kişi teslim oldu

AA / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Adana'da tartıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldüren kişi polise teslim oldu.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da tartıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldüren kişi polise teslim oldu.

İddiaya göre, Ömer Sancar (27) merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Nazik Sancar (28) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Sancar, evde bulunan pompalı tüfekle eşi Nazik Sancar'a ateş etti.

Eşini vuran Ömer Sancar, olayın ardından polisi arayarak olay yerinde teslim oldu.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan cinayet şüphelisi koca, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Kadının cenazesi ise incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan çiftin bir süre ayrı yaşadığı, dün barıştıkları öğrenildi.

Eşini pompalı tüfekle öldüren kişi teslim oldu

Eşini pompalı tüfekle öldüren kişi teslim oldu

Eşini pompalı tüfekle öldüren kişi teslim oldu

Eşini pompalı tüfekle öldüren kişi teslim oldu

Eşini pompalı tüfekle öldüren kişi teslim oldu

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AA / Fikret Kavğalı - Son Dakika Haberleri

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