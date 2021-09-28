Adana'da eşini darbederek kendine zarar vermek isteyen koca gözaltına alındı

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da, eşini darbederek bıçakla kendine zarar vermek isteyen koca, polisin ikna çalışması sonucu teslim oldu.

İddiaya göre, Selahattin G. ile eşi Sabriye G. arasında merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıktı.

Kocasının darbı üzerine 2 çocuğuyla kendisini başka bir odaya kilitleyen Sabriye G, polisi aradı.

Eve gelen polisleri gören Selahattin G. bıçakla kendisine zarar vermek istedi.

Şüpheli, polisin ikna çabaları sonucu bıçağı bırakarak teslim oldu.

Evden çıkarılan Sabriye G. ile iki çocuğu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından polis merkezine götürüldü.

Selahattin G. de sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı.