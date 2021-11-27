Adana'da eşini bıçakla yaraladığı iddia edilen kadın gözaltına alındı - Haberler
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Adana'da eşini bıçakla yaraladığı iddia edilen kadın gözaltına alındı

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'da eşini bıçakla yaraladığı iddia edilen kadın gözaltına alındı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, evlerinde tartıştığı kocasını bıçakla yaraladığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, evlerinde tartıştığı kocasını bıçakla yaraladığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

İddiaya göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evlerinde Bayram B. ile Hasret B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan ekmek bıçağını alan Hasret B, eşini sırt ve koltuk altından yaraladı.

İhbar doğrultusunda olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Bayram B'yi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı.

Gözaltına alınan Hasret B, polis merkezine götürüldü.

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AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri

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