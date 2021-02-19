Eşi tarafından darbedildiği öne sürülen kadın üçüncü kattan atlayarak yaralandı
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Eşi tarafından darbedildiği öne sürülen kadın üçüncü kattan atlayarak yaralandı

19.02.2021 15:55 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:21

Adana'da eşi tarafından darbedildiği ileri sürülen kadın, evinin balkonundan atlayarak yaralandı.

Adana'da eşi tarafından darbedildiği ileri sürülen kadın, evinin balkonundan atlayarak yaralandı.

İddiaya göre, Şahin B. (30), merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki evinde eşi Fatma B'ye fiziksel şiddet uyguladı.

Darbedilen kadın, eşinin evden ayrılmasının ardından üçüncü katın balkonundan atladı.

Ağır yaralanan üç çocuk annesi Fatma B, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı haber alan polis ekipleri, Şahin B'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan kadının evinin balkonundan atlaması, başka bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Eşi tarafından darbedildiği öne sürülen kadın üçüncü kattan atlayarak yaralandı
Eşi tarafından darbedildiği öne sürülen kadın üçüncü kattan atlayarak yaralandı
Eşi tarafından darbedildiği öne sürülen kadın üçüncü kattan atlayarak yaralandı
Eşi tarafından darbedildiği öne sürülen kadın üçüncü kattan atlayarak yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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