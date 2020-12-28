Adana'da eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adana'da eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

28.12.2020 09:59 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:02
Adana'da eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

Adana'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

Adana'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki evde Suriye uyruklu İmad M. (39) ile eşi Kevser İ. (20) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle İmad B, evin balkonunda eşini darbetti. Kadının yardım istemesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

İmad B, darbettiği eşini bıçakla yaraladı.

Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekibince Adana Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çiftin komşusu Salih Töremen, sokakta bulunduğu sırada evinin balkonunda darbedilen kadının yardım istediğini belirterek, "Ben ve diğer komşularımız birlikte evin kapısını çaldık ama açan olmadı. Bunun üzerine biz de olayı polise bildirdik. Polisler geldiğinde kadın kocası tarafından bıçaklanmıştı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Hulusi Akar Cahit Özkan Devlet Bahçeli
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Coşkun Sabah Furkan Palalı
Spor Ali Koç Arda Turan Domagoj Vida Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Elazığ Deprem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 10:03:30. #1.15#
title