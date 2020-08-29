Adana'da erkenci limon hasadı başladı TÜRKİYE'nin limon ihtiyacının yüzde 33'ünü karşılayan Adana'da 'Mayer' cinsi erkenci limon hasadı başladı.

TÜRKİYE'nin limon ihtiyacının yüzde 33'ünü karşılayan Adana'da 'Mayer' cinsi erkenci limon hasadı başladı. Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, Rusya başta olmak üzere Ukrayna, Irak ve Suudi Arabistan'dan yoğun talep aldıklarını söyledi.

Türkiye'nin limon ihtiyacının yüzde 33'ünü karşılayan, narenciye deposu olarak anılan Adana'da erkenci limon cinsi Mayer'in, hasadı başladı. Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, ihracat anlamında ciddi talep aldıklarını belirtti. Yoğun talep aldıkları Rusya başta olmak üzere Ukrayna, Irak, Suudi Arabistan gibi ülkelere ihracat yapmaya başladıklarını belirten İncefikir, "Bu ihracatımız paketlemelere giderek, gerekli çalışmalar, donanımlar yapıldıktan sonra TIR'lara bindirilip talep eden ülkelerin stantlarına indirilecek. Orada satışa başlayacak. Üreticimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah iyi bir yıl geçecek, umutluyuz bu yıldan" diye konuştu. ENTERDONAT POYRAZDAN ETKİLENDİRekoltenin mayer cinsinde oldukça iyi olduğuna dikkat çeken Cahit İncefikir, şöyle konuştu:

"Limon cinslerine göre rekolte farklılıklar gösteriyor. Mayer limon oldukça iyi, enterdonatta sıkıntı var, dikenli limon bazı bölgelerde iyi, bazılarında ise orta. Mayıs ayının 15'inde olan aşırı poyrazlardan dolayı burada en büyük etkilenmeyi enterdonat limon yaşadı."

Kaynak: DHA