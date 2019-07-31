Adana'da erkeğe zorla kadın kıyafeti giydirildiği iddiası

Adana'da, bir erkeğe zorla kadın kıyafetleri giydirip sokakta gezdirdikleri iddia edilen iki kardeşin 16'şar yıl hapis cezasıyla cezalandırılmaları istemiyle dava açıldı.

Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde 14 Nisan'da Hasan K. (25) ve kardeşi Halil K'nin (23), aradıkları kişinin yerini söylemeyen A.D'yi (18) zorla aracın bagajına bindirip kaçırdıktan sonra kadın kıyafeti giydirip gezdirdiği iddiasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, olaydan sonra yakalanıp tutuklandıktan sonra ara kararla tahliye edilen 2 kardeş hakkında "Alenen hakaret, cebir ve tehdit kullanmak suretiyle birden fazla kişi tarafından birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından iddianame hazırladı.

Sanıkların toplam 16'şar yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edilen iddianame, Adana 15. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, iki kardeşin A.D'yi silah zoruyla kaçırıp kadın kıyafetleri giydirip sokakta gezdirdikleri belirtildi.

İki kardeş önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlayacak.

Kaynak: AA