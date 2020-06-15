Adana'da engelli ve eski hükümlüler hibe projesiyle kendi işini kurabilecek Adana Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ahmet Karaveli, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülerin hibe projesinden yararlanmaları için 17 Temmuz'a kadar projelerini İŞKUR'a sunmaları gerektiğini bildirdi.

Adana Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ahmet Karaveli, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülerin hibe projesinden yararlanmaları için 17 Temmuz'a kadar projelerini İŞKUR'a sunmaları gerektiğini bildirdi.

Karaveli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli ile eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarından oluşturulan fonla verilecek hibe desteğiyle engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurması, engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olunmasının amaçlandığını belirtti.

Hibe projesiyle ilgili olarak başvuru şartlarının İŞKUR'un internet sitesinde yayımlandığını aktaran Karaveli, " Projeden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız hazırladıkları projelerini 17 Temmuz'a kadar sunmaları gerekmektedir. Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımıza 65 bin liraya kadar,eski hükümlülere de brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe verilecek. İlgili vatandaşlarımızın başvurularını bekliyoruz."

Kaynak: AA