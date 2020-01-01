Adana'da engelli gençlerin yeni yıl kutlamasına polisler de ortak oldu

01.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:15

Adana'da engelli gençler için düzenlenen yeni yıl kutlama programına polisler de katıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir engelli bakım merkezi tarafından yılbaşı kutlama programına davet edildi.

Davet üzerine kutlamalara katılan ekip, engelli gençlere polis şapkası dağıttı.

Polisler, müzik eşliğinde engelli gençlerle dans edip eğlendi.

Bakım merkezi yetkilileri, eğlencelerine ortak olan polislere teşekkür etti.

Kaynak: AA