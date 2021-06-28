Adana'da engelli gençlerin el sanatı eserleri sergilendi

Adana'da engelli gençlerin el sanatı eserlerinden oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

Adana'da engelli gençlerin el sanatı eserlerinden oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

Atlas Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile Seyhan Halk Eğitim Merkezi'nin iş birliğinde açılan sergide, engelli gençlerin 6 ayda yaptıkları 100'den fazla eser yer aldı.

Atlas Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği binasındaki serginin açılış töreninde konuşan Başkan Zehra Eruçar, salgında spor yapamadıklarından dolayı çocukların sıkıntı yaşadığını söyledi.

Bu dönemde Seyhan Halk Eğitim Merkezi ile dernekte ortak el sanatları kursu açmaya karar verdiklerini ifade eden Eruçar, "Bu kurs, çocuklarımızın hem fiziksel gelişimlerine hem de duygusal olarak gelişimlerine yardımcı oldu. Bir şeyler üreterek topluma yararlı bireyler olduklarını ispatladılar. Çocukların sergimizi gördünüz muhteşem işler başardılar yeterli fırsat verilirse herkes her şeyi yapabilir." dedi.

Eruçar, serginin düzenlenmesinde katkısı olanlara teşekkür etti.

Konuşmanın ardından sergi kurdele kesilerek açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa