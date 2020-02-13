Adana'da engelli çocuğun Fenerbahçe hayali gerçekleşecek

13.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:42

Adana Fenerbahçeliler Derneği, küçük yaşta geçirdiği havale nedeniyle konuşmayan ve yürümekte sıkıntı yaşayan en büyük tutkusu da sarı-lacivertli takımın maçını tribünden izlemek olan Yakup Dalgıç'a forma hediye ederek, onu maça götürme sözü verdi.

Adana Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Salih Yılmaz, dernek üyeleriyle Seyhan ilçesinde babasını geçen ay kaybeden annesi ve dört kardeşiyle yaşayan engelli 21 yaşındaki Yakup Dalgıç'ı ziyaret etti.

Yılmaz, ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle Fenerbahçeli futbolcuları görme, statta maç izleme hayalini gerçekleştiremeyen Yakup'a adının yazılı olduğu forma ve takımın çeşitli ürünlerinden hediye etti.

Yakup'un Fenerbahçeye olan bağlılığını sosyal medyadan gördüklerini ve çok etkilendiklerini dile getiren Yılmaz, "Bizim burada her şeyden önce desteğimiz, Fenerbahçe'ye olan sevgisini pekiştirmek, kalıcı birşeylerle bir anı olarak hafızasında yer etmesini sağlamak. Bunu gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Yakup kardeşimizi sevindirmek bizi mutlu etti. Gönül verdiği renklerin ürünlerini de Yakup kardeşimize verdik. Allah'tan bir aksilik çıkmazsa Yakup kardeşimizi ilk Fenerbahçe maçında misafir edip hayalini gerçekleştirmek istiyoruz. Bundan önce söz veriyorum Yakup, Adana Demirspor'un ilk maçında sahada yerini alacak." diye konuştu.

Yakup'un annesi Selma Dalgıç da dernek üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA