Adana'da engelli çocuğun cep telefonunu gasbettiği öne sürülen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da 12 yaşındaki engelli çocuğun cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, "beden bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı yağma" suçlamasıyla tutuklanan A.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. A.A. için 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, mağdur E.A'nın evinin önünde elinde cep telefonuyla oyun oynadığı sırada şüpheli A.A'nın yanına geldiği belirtildi. Şüphelinin, mağdurun elindeki telefonunu almaya çalıştığı, E.A'nın da vermek istememesi üzerine zorla telefonu alıp olay yerinden kaçtığı iddianamede anlatıldı.

E.A'nın, sağlık kurulu raporuna göre kendisini savunamayacak durumda bulunduğunun anlaşıldığı kaydedilen iddianamede, "Sanık A.A'nın mağdura karşı cebir sayılabilecek eylemiyle mağdurun elinden cep telefonunu alıp kaçtığı, olay nedeniyle mağdurun annesi F.A'nın da şüpheliden şikayetçi olduğu dikkate alınarak A.A'nın üzerine atılı 'beden bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı yağma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur." ifadesi kullanıldı.

İddianamedeki ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul eden tutuklu A.A'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu