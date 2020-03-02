Adana'da en fazla Şanlıurfalılar yaşıyor
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Adana'da en fazla Şanlıurfalılar yaşıyor

Adana'da en fazla Şanlıurfalıların yaşadığı belirlendi.

02.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 02.03.2020 09:24
Adana'da en fazla Şanlıurfalılar yaşıyor

'da en fazla Şanlıurfalıların yaşadığı belirlendi.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2019 yılında Adana'da ikamet eden kişilerin yüzde 40,6'sı Adana dışındaki illerin nüfusuna kayıtlı. Adana'da ikamet eden kişilerin en fazla Şanlıurfa en az Yalova nüfusuna kayıtlı olduğu tespit edildi.


Şanlıurfa'yı, Mardin, Osmaniye, Diyarbakır, Mersin, Adıyaman, Siirt, Elazığ, Kahramanmaraş, Niğde takip ediyor.


Adana nüfusuna kayıtlı olan kişiler ise en fazla İstanbul, Mersin ve Antalya'da, en az Ardahan, Bartın ve Bayburt'ta ikamet ediyor. - ADANA

Kaynak: İHA

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