Adana'da En Büyüğü 3.7 Büyüklüğünde 6 Deprem (2)
2 KEZ DAHA SALLANDIAdana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 6 depremin ardından ilçe 2 kez daha sallandı.
2 KEZ DAHA SALLANDI
Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 6 depremin ardından ilçe 2 kez daha sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Kozan'da saat 14.47'de 2.5; saat 16.07'de ise 3.4 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi. Depremler herhangi bir hasara yol açmadı.
Kaynak: DHA