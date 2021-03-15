Emekli noteri dördüncü kez dolandırmak isterken yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Muğla ve Adana'da emekli noteri 3 kez dolandıran 5 şüpheli, aynı kişiyi dördüncü kez dolandırmak isterken polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Muğla ve Adana'da emekli noteri 3 kez dolandıran 5 şüpheli, aynı kişiyi dördüncü kez dolandırmak isterken polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan emekli noter Süleyman T'yi (69) telefonla arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıtıp, bankaların müşterilerine ait hesaplardan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) para aktardığı yalanıyla kandırdı.

Sahte polis, emekli noterden hesabındaki parayı dolara çevirip gönderecekleri sivil ekibe teslim etmesini isteyip, parasının devlet güvencesinde olacağını ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından kendisine teslim edileceğini söyledi.

Emekli noter, telefondaki zanlının yönlendirmesiyle kendisiyle buluşan sahte polise 28 Ocak ve 5 Şubat'ta toplam 180 bin dolar verdi.

Ayrıldığı eşinin hasta olması nedeniyle ziyaret etmek için 26 Şubat'ta Adana'ya giden emekli noter, burada da kendisini arayan sahte polislere 250 Cumhuriyet altını verdi.

Emekli noter, yaşadıklarını anlattığı oğlu ve yeğeninin dolandırıldığını belirtmesi üzerine polise başvurdu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte polisleri yakalamak için çalışma başlattı. Bu sırada, sahte polisler emekli noterin hesabında kalan yaklaşık 1 milyon lirayı da almak için kendisiyle yeniden iletişime geçti.

Polis, şüphelileri Adana'dan Şanlıurfa'ya kadar takip etti

Takipteki polislerle iş birliği yapan emekli noter, zanlıları yakalatmak için isteklerini kabul etti.

Emekli noter, sahte banknotları yanına alıp zanlılarla buluşmak için merkez Çukurova ilçesindeki buluşma adresine gitti.

İki zanlı, emekli noterin yanına gidip kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra verdiği paraları alarak uzaklaştı.

Bunun üzerine bölgede önlem alan ekipler, iki şüpheliyi takibe aldı.

Ekip, otomobille Şanlıurfa'ya giden zanlılar İlhan D. (36) ve kuzeni Hüseyin D'nin (33) yanı sıra bu kişilerle hareket ettiği öne sürülen Kadir B. (21), Halil K. (20) ve Mehmet K'yi (41) yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun