Adana'da emekli imam kurduğu dernek aracılığıyla öğrencilere burs sağlıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da emekli imam kurduğu dernek aracılığıyla öğrencilere burs sağlıyor

AA / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel
Adana'da emekli imam kurduğu dernek aracılığıyla öğrencilere burs sağlıyor

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde emekli imam Durmuş Kozanlı, kurduğu dernek aracılığıyla üniversite öğrencilerine katkıda bulunuyor.

ADANA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde emekli imam Durmuş Kozanlı, kurduğu dernek aracılığıyla üniversite öğrencilerine katkıda bulunuyor.

Kozanlı, AA muhabirine, iki yıl önce Tufanbeyli Öğrencileri Derneği'ni kurduğunu söyledi.

Dernek aracılığıyla hayırseverlerin desteğiyle maddi durumu yetersiz olan 90 üniversite öğrencisine burs imkanı sağladıklarını aktaran Kozanlı, "Öğrencilerimize yapılan bağışlarla destek olmaya çalışıyoruz. Tufanbeyli'de 90 öğrenciye burs sağlanmasında köprü görevini üstlenmenin gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Kozanlı, daha çok öğrenciye destek olmak amacıyla çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Evlerinde bıçaklanarak öldürülen Sümer çifti toprağa verildi

Evlerinde bıçaklanarak öldürülen Sümer çifti toprağa verildi

 Tartıştığı babasını, boğazını keserek öldürdü

Tartıştığı babasını, boğazını keserek öldürdü

 ESENYURT'TA ÖĞRENCİLERİN HAVACILIK HAYALİ KABUSLARI OLDU

ESENYURT'TA ÖĞRENCİLERİN HAVACILIK HAYALİ KABUSLARI OLDU

AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title