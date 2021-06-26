Adana'da elektrikli bisiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da elektrikli bisiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'da elektrikli bisiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Haberler | Güncel

ADANA'da, 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

ADANA'da, 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı, Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Cihan K. (33) yönetimindeki 80 ACN 878 plakalı hafif ticari araç, İbrahim El Mübarek'in kullandığı 01 MA 7045 plakalı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklette bulunan sürücü ve yolcu konumundaki 3 kadın yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü İbrahim El Mübarek'in öldüğünü belirledi. Diğer yaralı 3 kadın ise olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü Cihan K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.?Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Adana'da elektrikli bisiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Adana'da elektrikli bisiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Adana'da elektrikli bisiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Adana'da elektrikli bisiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı

Tarlada kahreden kaza! Baba ve kız patpatın altında can verdi
Tarlada kahreden kaza! Baba ve kız patpatın altında can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Burak Özçivit Kıvanç Tatlıtuğ Mohammed Al Saloussi
Spor Mert Müldür Şenol Güneş Yiğit Şardan Merih Demiral Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da elektrikli bisiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 23:03:09. #1.15#

title