Elektrikli bisiklet hırsızlığı zanlısı tutuklandı
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Elektrikli bisiklet hırsızlığı zanlısı tutuklandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde elektrikli bisiklet çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde elektrikli bisiklet çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet A'ya (36) ait elektrikli bisiklet evinin önünden çalındı.

Ahmet A'nın şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmayla olayın zanlısının kimliğini tespit etti.

Yeşilbağlar Mahallesi'nde bulunduğu belirlenen şüpheli Abdülaziz D. (41) yapılan operasyonla yakalandı.

Zanlı Abdülaziz D, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Elektrikli bisiklet hırsızlığı zanlısı tutuklandı
Elektrikli bisiklet hırsızlığı zanlısı tutuklandı
Elektrikli bisiklet hırsızlığı zanlısı tutuklandı
Elektrikli bisiklet hırsızlığı zanlısı tutuklandı
Elektrikli bisiklet hırsızlığı zanlısı tutuklandı
Elektrikli bisiklet hırsızlığı zanlısı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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