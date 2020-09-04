Adana'da elektrikler kesilince iş yerinde mahsur kaldılar
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Adana'da elektrikler kesilince iş yerinde mahsur kaldılar

Adana'da elektrik kesintisi nedeniyle kepengi otomatik kapanan iş yerinden çıkamayan 4 kişi, 5 saat sonra kurtarıldı.

Adana'da elektrikler kesilince iş yerinde mahsur kaldılar
04.09.2020 05:13 | Son Güncelleme: 04.09.2020 05:16

Adana'da elektrik kesintisi nedeniyle kepengi otomatik kapanan iş yerinden çıkamayan 4 kişi, 5 saat sonra kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki bir manavda bazı kişilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kepengin kırılarak açılmasını iş yeri sahibinin kabul etmemesi üzerine itfaiye ekibi olay yerinden ayrıldı.

Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar ve esnaf, iş yerinin karşısındaki parkta bulunan aydınlatma direğinden manavın elektrik panosuna kablo çekti. Ancak kepengin açılmaması üzerine yanlış bağlantı yapıldığını fark eden vatandaşlar durumu düzeltti. Yeniden akım verilerek kepengin açılmasının ardından manavda mahsur kalan 4 kişi 5 saat sonra bulundukları yerden çıkarıldı.

Kaynak: AA

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