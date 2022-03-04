Adana'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA, Fatih Azgın - Güncel
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Adana'nın Kozan ilçesinde elektrik direğine çarparak yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde elektrik direğine çarparak yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kozan Caddesi Küçük Sanayi Sitesi yakınında T.K. (44) yönetimindeki 01 AID 823 plakalı otomobil kontrolden çıkarak kaldırımdaki elektrik direğine çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralının durumunun ağır olmadığı öğrenildi.
AA / Fatih Azgın - Güncel