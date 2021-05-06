Adana'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Adana'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Adana'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da kaldırımdaki elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Adana'da kaldırımdaki elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Mithat Özhan Bulvarı'nda Z.A'nın kullandığı 01 AEZ 674 plakalı otomobil, kaldırımdaki elektrik direğine çarptı.

Yaralanan Z.A. ve otomobilde bulunan M.S, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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