Adana'da elektrik direğinden düşen işçi yaşamını yitirdi
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Adana'da elektrik direğinden düşen işçi yaşamını yitirdi

Adana'da elektrik direğinden düşen işçi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde çıktığı elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde çıktığı elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti.

Akçal Mahallesi'nde bir evin arıza ihbarına giden elektrik işçisi Osman Birer (67), çıktığı elektrik direğinden dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Osman Birer'i ilk müdahalenin ardından Tufanbeyli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Osman Birer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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