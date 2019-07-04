Adana'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

ADANA(AA) - Adana'da elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesi Pirili Mahallesi'nde, Erdoğan Hoplamaz (45), ağabeyi ile sulama yapmak için tarlaya gitti.

Su pompasında çalışma yaptığı esnada akıma kapılan Hoplamaz, yere düştü.

Kardeşinin yerde hareketsiz yattığını gören ağabeyi, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Özel bir hastaneye kaldırılan Hoplamaz, hayatını kaybetti.

Kaynak: AA