Adana'da elektrik akımına kapılan boyacı hayatını kaybetti
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Adana'da elektrik akımına kapılan boyacı hayatını kaybetti

Adana'da bir evin dış cephesini boyayan işçi, fırçanın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Adana'da elektrik akımına kapılan boyacı hayatını kaybetti
21.06.2020 12:59 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:02

Adana'da bir evin dış cephesini boyayan işçi, fırçanın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Merkez Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin dış cephesini boyayan Serkan Kocabaş (28), fırçanın metal sapının yüksek gerilim hattına temas etmesi nedeniyle akıma kapıldı.

Olayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Mahallede elektriğin kesilmesinin ardından sağlık ekibinin yaptığı kontrolde boyacı Kocabaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın yaşandığı evin karşısındaki ikamette oturan Nadile Aşçıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, akıma kapılan işçinin, "İmdat, kurtarın beni." diyerek yardım istediğini ancak korktukları için müdahale edemediklerini belirtti.

Evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenilen Kocabaş'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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