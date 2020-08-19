Adana'da ele geçirilen 38 ton 920 kilo etle ilgili inceleme sürüyor
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Adana'da ele geçirilen 38 ton 920 kilo etle ilgili inceleme sürüyor

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, ruhsatlı kesimhanelerin önemine vurgu yaparak, "Türkiye'de tüm ilçelerde ruhsatlı kesimhane ve birer veteriner olmalıdır ki halkımız sağlıklı et tüketebilsin" dedi.

Adana'da ele geçirilen 38 ton 920 kilo etle ilgili inceleme sürüyor
19.08.2020 16:18 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:23

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, ruhsatlı kesimhanelerin önemine vurgu yaparak, "Türkiye'de tüm ilçelerde ruhsatlı kesimhane ve birer veteriner olmalıdır ki halkımız sağlıklı et tüketebilsin" dedi. Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Murat Yağmur ise hazır kıymadan uzak durulması gerektiğini belirtip, hilelere başvuran marketler olduğunu söyledi. Öte yandan kentte ele geçirilen ve piyasaya sürülmek üzere olan 38 ton 920 kilo kaynağı belli olmayan etin tek tırnaklı hayvanlara ait olup olmadığı, analiz sonucu belli olacak.

Adana'da '155 Polis İmdat Hattı'na gelen ihbarı değerlendiren ekipler, Yüreğir ilçesine bağlı Dede Korkut Mahallesi'nde 18 Ağustos günü bir depoya operasyon düzenledi. Emniyet güçleri, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazır bulunan 38 ton 920 kilo kaynağı belli olmayan et ele geçirildi. İmha edilmek üzere depodan alınan etlerin tek tırnaklı hayvanlara ait olup, olmadığı, analiz sonucu belli olacak.

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Köse, Türkiye'deki her ilçede ruhsatlı kesimhaneler açılarak, kaçak et sorununun önüne geçilebileceğini vurguladı. Menşei belli olmayan, bakanlıkça ruhsatlandırılmış yerde kesilmeyen, kesimden önce ve sonra kesim sırasında veteriner hekim tarafından muayenesi yapılmamış her etin kaçak et olduğunun altını çizen Köse, "Halkımızda, insan gıdası olarak tüketilmeyecek hayvanlardan elde edilmiş etlerin kaçak olduğuna dair bir izlenim var. Bu doğru değil. Türkiye'de tüm ilçelerde ruhsatlı kesimhane ve birer veteriner olmalıdır ki halkımız sağlıklı et sağlıklı gıda tüketebilsinler. Bu konu hayvanların kesilip et olarak tüketilmesinden ziyade hayvanlardan insanlara geçen hastalıkları düşündüğümüz zaman insan sağlığını korumak olarak değerlendirilmeli" dedi. 

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Murat Yağmur ise dün kentte 38 ton 920 kilo kaynağı belli olmayan et ele geçirildiğini hatırlatarak, bunların özellikle paketlenmiş halde bulunduğunu söyledi. Yağmur, bu etlerin tantuni, et sucuk, köfte, kebap veya hazır kıyma olarak kullanılabileceğini belirtti. Bunların ele geçirilmemesi durumunda büyük marketlere gönderilebileceğine dikkat çeken Yağmur, vatandaşı hazır kıyma kullanmamaları konusunda uyardı.

'BİCİ BİCİ BOYASI KULLANIYORLAR, KANA BULAŞTIRIYORLAR '

Bazı marketlerde satılan kıymalarda bici bici boyasına rastladıklarını belirten Yağmur, "Büyük marketlerin denetimi tarım ve orman il müdürlüklerine aittir. Onlarda mutlak suretle denetimler yapıyorlardır. Vatandaşlarımızın Kasaplar Odası Başkanı olmama rağmen benden dahi hazır kıyma almamalarını istiyorum. Bu Türkiye genelinde yasak ama bazı marketlere gittiğinizde loş ışık altına koydukları, çekilmiş, veteriner hekim kontrolü olmadan hazırlanmış kıymaları görüyorsunuz. Bu kıymaların içinde bici bici boyasından tutun havuç, tavuk kemiği, işkembe gibi kanserojen içeren tüm maddeler var. Çok kırmızı olduğu zaman ette bir hile var demektir. Çoğu, taze dursun, diye kana bulaştırmış olabilir. Şırıngayla su basanlar var. Bazı marketlerde biz bunlarla karşılaştık" diye konuştu. 

DÜŞÜK FİYATLARA DİKKATVatandaşa bildikleri kasaplardan alışveriş yapmaları tavsiyesinde bulunan Adana Kasaplar Odası Başkanı Yağmur, düşük fiyatlı et ve et ürünlerinden de uzak durmaları gerektiğini dile getirdi. Yağmur, "Vatandaşlar hazır kıyma almamalı ve ucuz etten kaçınmalılar. 35 liraya et olmaz. Etin kilosu şu anda kemiksiz 65 lira, kemikli et 60 liradan satılıyor. 10 liradan 40 liraya kadar et sucuğu satanlar var. Et sucuğunun kilosu şu anda 70 lira. Bildikleri, tanıdıkları kasaplardan etlerini alsınlar. Etleri alırken hazır kıymadan kesinlikle uzak durup, etin mühürlü ve parlak ve fazla morarmamış olmasına, sulu olmamasına görünümde olmasına dikkat etmeliler" dedi. 

Restoranlarda ve yol üzeri restoranlarda satılan ürünlerle ilgili de uyarılarda bulunan Yağmur, "Köfte, kıyma kebap gibi yemeklerde kullanılan kıymanın vatandaşın gözü önünde hazırlanıyor olması lazım. Etin kıyımına kadar tüm sürecin göz önünde olması lazım" diye konuştu. 

Kasap İzzettin Ökmen de "Vatandaşların kıymayı bildiği kasaptan, gözünün önünde çekilmesi şartıyla kesinlikle kasaptan alması lazım. Marketten hazır kıyma alınmaması çok önemli. Et kırmızı olsun, diye baharat boyası katıyorlar, tavuk taşlığı kıyıyorlar. Yani her türlü hile var" dedi.

Kaynak: DHA

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