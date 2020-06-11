Adana'da El Kaide sanığının yargılanmasına başlandı
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Adana'da El Kaide sanığının yargılanmasına başlandı

Adana'da terör örgütü El Kaide üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın 15 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana'da El Kaide sanığının yargılanmasına başlandı
11.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:21

Adana'da terör örgütü El Kaide üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın 15 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık A.Ö, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık A.Ö, 2016 yılında kaçak yollardan Suriye'ye geçtiğini ve terör örgütü El Kaide'ye katıldığını belirterek, şu itiraflarda bulundu:

"Suriye'de terör örgütüne ait kamplarda örgütsel dersler aldım. Bir süre sonra bana keskin nişancılık ve kalaşnikof eğitimi verildi. Yakalandığım tarihe kadar El Kaide terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdim. Örgüt içerisinde bulunduğum döneme ilişkin emniyet ifademde detaylı beyan ve teşhislerde bulundum. Bu terör örgütüne katıldığım için çok pişmanım. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

Cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve diğer celse dinlenmeyen tanıkların hazır edilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık A.Ö'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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