Adana'da El-Kaide operasyonu: 3 gözaltı
ADANA'da, terör örgütü El-Kaide'ye eleman kazandıran 3 şüpheli yakalandı.
ADANA'da, terör örgütü El-Kaide'ye eleman kazandıran 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü El-Kaide'ye eleman kazandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerine baskın yapan ekipler, Mustafa B., Recep T. ve Mehmet Şefik K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. 3 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.