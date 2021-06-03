Adana'da el işi ürünleri sergisi açıldı
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Adana'da el işi ürünleri sergisi açıldı

Adana'da el işi ürünleri sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Adana'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında el işi ürünleri sergisi açıldı.

Adana'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında el işi ürünleri sergisi açıldı.

Meryem Abdurrahim Gizer Ortaokulu bahçesinde açılan sergide, halk eğitim merkezleri ve Adana Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan ürünler beğeniye sunuldu.

Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen ihtiyaç duyulan her alanda kursların açılması için büyük özveri gösterildiğini söyledi.

"Her yerde her zaman herkes için eğitim" sloganıyla toplumun ihtiyaç duyduğu kursları açmak için çalıştıklarını ifade eden Aydın, en büyük hedeflerinin her okulda, mahallede kurs açarak eğitim almamış insan bırakmamak olduğunu kaydetti.

Seyhan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nevin Teksoy da Seyhan ilçesinde mevcut üç halk eğitim merkezi ve olgunlaşma enstitüsünde yaygın eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti.

Okuma yazma kursları başta olmak genel, mesleki ve sportif toplam 3 bin 645 kurs türüyle vatandaşların talepleri doğrultusunda hizmetlerine devam ettiklerini aktaran Teksoy, geçtiğimiz hazirandan bu yana 1165 kursta 16 bin 189 kişinin kurs faaliyetlerinden faydalandırıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından halk eğitim ve olgunlaşma enstitüsündeki kurslarda yapılan el işi ürünlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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