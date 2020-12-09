Adana'da el freni çekilmeyen kamyonet başka araçlara çarparak durabildi
09.12.2020 22:25 | Son Güncelleme: 09.12.2020 22:28
Adana'da el freni çekilmeyen kamyonet, park halindeki başka araçlara çarparak durabildi.
Adana'da el freni çekilmeyen kamyonet, park halindeki başka araçlara çarparak durabildi.
Abdurrahman Arıdur 01 ABF 504 plakalı kamyonetini merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde park etti.
El freni çekilmediği için geri gitmeye başlayan kamyonet, park halindeki iki araca çarparak durabildi.
Araçlarda maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney