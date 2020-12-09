Adana'da el freni çekilmeyen kamyonet başka araçlara çarparak durabildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adana'da el freni çekilmeyen kamyonet başka araçlara çarparak durabildi

09.12.2020 22:25 | Son Güncelleme: 09.12.2020 22:28
Adana'da el freni çekilmeyen kamyonet başka araçlara çarparak durabildi

Adana'da el freni çekilmeyen kamyonet, park halindeki başka araçlara çarparak durabildi.

Adana'da el freni çekilmeyen kamyonet, park halindeki başka araçlara çarparak durabildi.

Abdurrahman Arıdur 01 ABF 504 plakalı kamyonetini merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde park etti.

El freni çekilmediği için geri gitmeye başlayan kamyonet, park halindeki iki araca çarparak durabildi.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

İlgili Haberler

Freni boşalan kamyon bahçe duvarına çarparak durabildi
Freni boşalan kamyon bahçe duvarına çarparak durabildi
Freni patlayan kamyonetten yola atlayarak kurtuldular
Freni patlayan kamyonetten yola atlayarak kurtuldular
Adana'da, sokağa çıkma kısıtlamasında araçlar tek tek durduruldu
Adana'da, sokağa çıkma kısıtlamasında araçlar tek tek durduruldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri İlham Aliyev Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Muhsin Fahrizade
Magazin Şener Şen Sezen Aksu Yıldız Tilbe Demet Akalın
Spor Tisserand Ozan Tufan Ersun Yanal Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da el freni çekilmeyen kamyonet başka araçlara çarparak durabildi - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 22:29:49. #1.15#
title