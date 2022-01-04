ADANA (AA) - Adana'da, en çok istihdam sağlayan, ihracat yapan ve hızlı büyüyen firmalara düzenlenen törenle ödül verildi.

Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret Borsası ve Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle kentte bir otelde "Ekonomiye Yön Verenler Ödül Töreni" düzenlendi.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, törende yaptığı konuşmada, aralıkta ülke ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 artışla 22,3 milyar dolar olduğunu söyledi.

Adana'nın ihracatının ise aralıkta yüzde 42,9 artarak 266,7 milyon dolar olduğunu ifade eden Kıvanç, yıllık bazda ihracatın yüzde 36,1 artışla 2,5 milyar dolara ulaştığını belirtti.

İhracat yapan firmalara teşekkür eden Kıvanç, bu yıl sonu hedeflerinin 3,5 milyar dolar olduğunu aktardı.

Kıvanç, bu ihracat rakamının kentin gerçek potansiyelini yansıtmadığını ifade ederek, "Adana'nın yeni yatırım alanlarıyla birlikte bu rakamların çok daha üstüne çıkacağından hiç şüphemiz yok. Mevcut potansiyele ek olarak yapılan projelerin tamamlanmasıyla birlikte hiç kuşkusuz Adana'nın, ülkemizin sanayi üretimi ve ihracat hedeflerine en çok katkı yapan illerin başında geleceğini ifade etmek isterim." diye konuştu.

Kentte yapımı devam eden projelere de değinen Kıvanç, bunların tamamlanmasıyla Adana'nın her anlamda değişeceğini ve gelişeceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan " Türkiye'nin 1000 Sanayi Kuruluşu" listesine giren 24 firmaya, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" listesinde yer alan 13 firmaya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) düzenlenen "En Hızlı Büyüyen 100 Firma" arasında yer alan 3 firmayla Adana'da en fazla istihdam yaratan ilk 20 firmaya ve Adana Ticaret Borsasında en fazla tescil işlemi yapan ilk 10 firmaya protokol üyeleri tarafından plaket verildi.

Törene, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek ile milletvekilleri ve iş adamları katıldı.