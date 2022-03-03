Adana'da ekmek teknesinin yanışını gözyaşı dökerek izledi

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da bir evin alt katında bulunan depoda çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi'nde bir depoda yangın çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Deponun üst katındaki evde yaşayan bir aile, vatandaşlar tarafından uyandırılarak dışarı çıkartıldı.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, depodan yükselen alevlere müdahale etti.

Bu sırada kağıt ve atık malzeme taşıdığı 3 tekerlekli elektrikli bisikleti alevler arasında kalan Suriye uyruklu bir kişi, ekmek teknesinin yanışını gözyaşları içinde izledi.

Ekiplerin, üst kata sıçramadan söndürdüğü yangın sonucu depodaki 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile bazı malzemeler kullanılamaz hale geldi.