Adana'da ekmek almak için sırada bekleyen kişinin telefonunu çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı
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Adana'da ekmek almak için sırada bekleyen kişinin telefonunu çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

04.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:17
Adana'da ekmek almak için sırada bekleyen kişinin telefonunu çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Adana'da bir kişinin cep telefonunu çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Adana'da bir kişinin cep telefonunu çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Burak A. (33), merkez ilçe Yüreğir Selahattin Eyyübi Mahallesi'ndeki bir fırında ekmek almak için sırada beklediği sırada arkasından yaklaşan kişi cep telefonunu "yankesicilik" yöntemiyle alıp uzaklaştı.

Bir süre sonra telefonunun çalındığını fark eden Burak A, olayı polise bildirdi.

Olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, eşkalini belirlediği zanlıyı yakalamak için araştırma başlattı.

Ekip, yaptığı çalışmayla şüpheli Uğur B'yi (31) olaydan yaklaşık 4 saat sonra yakaladı.

Cep telefonunu 300 liraya sattığı öne sürülen zanlı Uğur B, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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