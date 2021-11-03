Adana'da ekimde 235,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

ADANA (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, kentte ekimde geçen yılın aynı dönemine göre, ihracatın yüzde 40,12 artarak, 235,7 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Kıvanç, yaptığı yazılı açıklamada, Adana'nın ekimde aylık bazda tarihindeki en yüksek ihracat rakamına ulaştığını dile getirdi.

Adana'nın ocak-ekim dönemi ihracatının geçen yılın toplam ihracatını geride bıraktığını belirten Kıvanç, "Adana ekim ayında 235,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek aynı yıl içerisinde 4 kez rekor kırdı. 2021 yılının ocak-ekim dönemi toplam ihracatı 1 milyar 961 milyon dolara ulaşarak, 2020 yıllında toplam 12 ayda gerçekleştirmiş olduğumuz 1 milyar 837 milyon dolarlık ihracatı geride bıraktı." ifadesini kullandı.

Kıvanç, ekimde Adana'dan 23,9 milyon dolarla en fazla ihracatın Irak'a, ardından 17,1 milyon dolarla Almanya'ya ve 16,1 milyon dolarla İspanya'ya yapıldığını bildirdi.

Kentten yapılan ihracatta 50 milyon 330 bin dolarla tekstil ve hammaddelerinin yer aldığını ifade eden Kıvanç, bu sektörü 40 milyon 658 bin dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri, 34 milyon 759 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerinin takip ettiğini belirtti.

Kıvanç, yıl sonunda Adana ihracatının 2 milyar 350 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini kaydetti.???????

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