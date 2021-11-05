Adana'da Ekim'de bin 539 araç trafikten men edildi

ADANA (İHA) - Adana'da Ekim ayında yapılan denetimler sonucu bin 539 araç trafikten men edildi, 604 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2021 yılı Ekim ayı içerisinde toplam 298 bin 69 araç kontrol edildi.

Ekim ayı içerisinde yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı bin 539 araç trafikten men edildi, 604 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2021 yılı Ekim ayı içerisinde il sınırlarında toplam 686 maddi hasarlı, 524 yaralamalı, 3 ölümlü olmak üzere toplam bin 213 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 728 kişi yaralandı, 4 kişi hayatını kaybetti.

Açıklamada, "Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azaltılması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hız limitlerine uymaları, emniyet kemerlerini takmaları, hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü olarak araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 155 ve 156 no'lu polis ve jandarma telefonlarına ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın ilgisi ve desteklerine büyük ihtiyaç vardır" ifadelerine yer verildi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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