Adana'da ekilemeyen arazilerde "balık" yetiştirilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana'da ekilemeyen arazilerde "balık" yetiştirilecek

23.01.2021 17:25 | Son Güncelleme: 23.01.2021 17:45
Adana'da ekilemeyen arazilerde

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkan Vekili Ali Can Yamanyılmaz, Karataş ilçesinde ekilemeyen araziler üzerinde hayata geçirilecek "Tarla Balıkçılığı" projesinin bölge ekonomisine büyük canlılık getireceğini bildirdi.

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkan Vekili Ali Can Yamanyılmaz, Karataş ilçesinde ekilemeyen araziler üzerinde hayata geçirilecek "Tarla Balıkçılığı" projesinin bölge ekonomisine büyük canlılık getireceğini bildirdi.

Yamanyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nu ziyaret ederek Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesinde gelinen son aşama hakkında bilgilendirme yaptıklarını kaydetti.

Adana'nın Karataş ilçesinde kurulacak projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde hızla ilerlediğini ifade eden Yamanyılmaz, buradan yıllık 60 bin ton üretim ve 250 milyon dolar ihracat hedeflediklerini belirtti.

Yamanyılmaz, 3 binin üzerinde istihdam sağlayacak projenin, bölge ekonomisine büyük canlılık getireceğini bildirdi.

Karataş'ın Adalı Mahallesi'nde denize yakın 6 bin 300 dönüm verimsiz arazide planlanan Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin 300 milyon lirası altyapı olmak üzere yaklaşık 2 milyar liralık yatırımla kurulacağını belirten Yamanyılmaz, projeyi bir an önce hayata geçirebilmek için tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde hareket ettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Mahir Ünal Hulusi Akar Selçuk Özdağ Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sezen Aksu Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Mesut Özil Ali Şansalan Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Düzce Rusya Cinayet Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da ekilemeyen arazilerde "balık" yetiştirilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 18:01:49. #1.14#
title