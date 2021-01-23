Adana'da ekilemeyen arazilerde "balık" yetiştirilecek

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkan Vekili Ali Can Yamanyılmaz, Karataş ilçesinde ekilemeyen araziler üzerinde hayata geçirilecek "Tarla Balıkçılığı" projesinin bölge ekonomisine büyük canlılık getireceğini bildirdi.

Yamanyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nu ziyaret ederek Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesinde gelinen son aşama hakkında bilgilendirme yaptıklarını kaydetti.

Adana'nın Karataş ilçesinde kurulacak projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde hızla ilerlediğini ifade eden Yamanyılmaz, buradan yıllık 60 bin ton üretim ve 250 milyon dolar ihracat hedeflediklerini belirtti.

Yamanyılmaz, 3 binin üzerinde istihdam sağlayacak projenin, bölge ekonomisine büyük canlılık getireceğini bildirdi.

Karataş'ın Adalı Mahallesi'nde denize yakın 6 bin 300 dönüm verimsiz arazide planlanan Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin 300 milyon lirası altyapı olmak üzere yaklaşık 2 milyar liralık yatırımla kurulacağını belirten Yamanyılmaz, projeyi bir an önce hayata geçirebilmek için tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde hareket ettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu