Adana'da ehliyetsiz yaşı küçük sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
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Adana'da ehliyetsiz yaşı küçük sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

20.03.2021 19:45 | Son Güncelleme: 20.03.2021 19:48
Adana'da ehliyetsiz yaşı küçük sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisten kaçan ehliyetsiz yaşı küçük sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da polisten kaçan ehliyetsiz yaşı küçük sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayan sürücü araçla kaçtı.

Polis, yaklaşık 10 kilometre kovalamacının ardından sürücü O.A (17) ile yanındaki M.A'yı (17) yakaladı.

Sürücü ve aracın ruhsat sahibine para cezası uygulandı.

Araç, çekiciyle otoparka götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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