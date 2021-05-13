Adana'da ehliyetsiz ve alkollü sürücüye para cezası
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Adana'da ehliyetsiz ve alkollü sürücüye para cezası

Adana'da ehliyetsiz ve alkollü sürücüye para cezası
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da ehliyetsiz ve alkollü araç kullandığı belirlenen sürücüye 5 bin 396 lira ceza kesildi.

Adana'da ehliyetsiz ve alkollü araç kullandığı belirlenen sürücüye 5 bin 396 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, TAG otoyolunda uygulama gerçekleştirdi.

Ekipler, denetim sırasında Nurullah K'nın kullandığı 01 KS 485 plakalı otomobili durdurdu.

Ehliyetsiz araç kullanmaktan 5 bin 396 lira para cezası uygulanan Nurullah K. hakkında ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten de tutanak düzenledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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