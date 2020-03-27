Adana'da eczacılardan, dışarı çıkamayanlara ilaç hizmeti ADANA Eczacı Odası'na bağlı eczanelerden kentteki kimsesizler, kronik hastalığı olanlar ile 65 yaş ve üzerindekilerin raporlu ilaçları evlerine kadar gönderiliyor.

ADANA Eczacı Odası'na bağlı eczanelerden kentteki kimsesizler, kronik hastalığı olanlar ile 65 yaş ve üzerindekilerin raporlu ilaçları evlerine kadar gönderiliyor.

Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ ile Yönetim Kurulu üyeleri, koronavirüs salgınının Türkiye'de de yayılmasının ardından kronik hastalığı olanlar ile 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma yasağı getirilmesi üzerine çalışma başlattı. Oda yönetimince valiliğin belirlediği, kentteki kimsesizler, kronik hastalığı olanlar ile 65 yaş ve üzerindekiler tek tek aranarak, reçeteli ilaçları evlerine gönderilmeye başlandı. Mürsel Yalbuzdağ, risk grubundakilerin evlerinde kalmaları gerektiğini, raporlu ilaçları ile ilgili kendilerinin görev aldığını belirterek, "Adana Valiliği bünyesinde Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. Adana Eczacı Odası olarak biz de ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ilaç ihtiyaçlarının karşılanmasında görev aldık. Kronik rahatsızlığı nedeniyle sağlık raporu olan SGK'lı hastalarımız için en son karşılanan reçetesindeki kullanım dozuna istinaden 1 aylık sürede reçetesiz ilaç temini yapılabilecektir. Tüm yaşlılarımızın evde kalmalarını raporlu ilaçları ile ilgili endişelenmemelerini, bizlerin onlara ulaştıracağımızın bilinmesini isteriz. Bu anlamda bu çalışmada görev alan yönetim kurulu üyelerime ve gönüllü eczacılarımıza sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA