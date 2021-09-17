Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı - Haberler
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Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı

Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 1-15 Eylül'de uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 5 kilo 175 gram esrar, 2 uyuşturucu hap, 382 kök kenevir, 16 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 19 şüpheli yakalandı.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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