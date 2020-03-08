Adana'da düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü mitingine erkekler alınmadı
Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen mitingde erkeklerin alandan çıkmasının istenmesi üzerine bazı çiftler meydanı terk ettiView on euronews.
08.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:42
Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen mitingde erkeklerin alandan çıkmasının istenmesi üzerine bazı çiftler meydanı terk ettiView on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haberin Videosu: Adana'da düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü mitingine erkekler alınmadı