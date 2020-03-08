Adana'da düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü mitingine erkekler alınmadı
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Dünya Kadınlar Günü, Adana, Dünya

Adana'da düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü mitingine erkekler alınmadı

Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen mitingde erkeklerin alandan çıkmasının istenmesi üzerine bazı çiftler meydanı terk etti

08.03.2020 18:31 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:31
Adana'da düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü mitingine erkekler alınmadı

Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen mitingde erkeklerin alandan çıkmasının istenmesi üzerine bazı çiftler meydanı terk etti.


Etkinliğin organizatörleri, kentte yapılan yürüyüşün ardından gerçekleşen mitingin sadece kadınlara yönelik olduğunu anons ederek, erkeklerin meydandan ayrılmasını istedi. Bunun üzerine bazı kadınlar, isteğe tepki göstererek miting alanından eşleriyle beraber ayrıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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