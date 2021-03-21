Adana'da düşürdüğü montunu almak için olay yerine dönünce yakalanan gasp zanlısı tutuklandı
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Adana'da düşürdüğü montunu almak için olay yerine dönünce yakalanan gasp zanlısı tutuklandı

21.03.2021 10:15 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:19
Adana'da düşürdüğü montunu almak için olay yerine dönünce yakalanan gasp zanlısı tutuklandı

Adana'da bir çocuğu gasbedip kaçan zanlı düşürdüğü montunu almak için olay yerine dönünce yakalanarak tutuklandı.

Adana'da bir çocuğu gasbedip kaçan zanlı düşürdüğü montunu almak için olay yerine dönünce yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, M.M. (15), arkadaşlarıyla yürüyüş yapmak için merkez Yüreğir ilçesi Kuvayı Milliye Parkına gitti.

Bu sırada bir kişi, M.M'nin yanına yaklaşıp darbettikten sonra bıçakla da tehdit edip cebindeki 20 lirasını alıp kaçtı.

Olayın bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakalamak için bölgede araştırma başlattı.

Ekipler, eşkalini belirlediği şüpheliyi olay yerinde düşürdüğü montunu almak için geldiği sırada yakaladı.

Zanlı Ali A. (25), emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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