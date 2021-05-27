Adana'da düşen kayalar nedeniyle ulaşıma kapanan karayolu tekrar trafiğe açıldı
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Adana'da düşen kayalar nedeniyle ulaşıma kapanan karayolu tekrar trafiğe açıldı

Adana'da düşen kayalar nedeniyle ulaşıma kapanan karayolu tekrar trafiğe açıldı
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Feke ilçesinde dağdan düşen kayalar nedeniyle kapanan karayolu, belediye ekiplerinin çalışması sonucu tekrar ulaşıma açıldı.

Adana'nın Feke ilçesinde dağdan düşen kayalar nedeniyle kapanan karayolu, belediye ekiplerinin çalışması sonucu tekrar ulaşıma açıldı.

İlçeye bağlı Belenköy ile Yaylapınar Mahalleleri arasındaki yol, düşen kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, yola düşen kayaları temizleyerek yolu tekrar ulaşıma açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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