Adana'da Durgunsu Kano Milli Takımı ve Olimpik Milli Takım seçmeleri yapılacak
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Adana'da Durgunsu Kano Milli Takımı ve Olimpik Milli Takım seçmeleri yapılacak

04.03.2021 16:15 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:18
Adana'da Durgunsu Kano Milli Takımı ve Olimpik Milli Takım seçmeleri yapılacak

Türkiye Kano Federasyonunun organize ettiği Durgunsu Kano Milli Takımı ve Olimpik Milli Takım seçme ve değerlendirme yarışları 5-7 Mart'ta Adana'da yapılacak.

Türkiye Kano Federasyonunun organize ettiği Durgunsu Kano Milli Takımı ve Olimpik Milli Takım seçme ve değerlendirme yarışları 5-7 Mart'ta Adana'da yapılacak.

Sarıçam Belediyesi sponsorluğunda Seyhan Baraj Gölü'nde gerçekleştirilecek yarışlara, 29 kulüpten 145 sporcu katılacak.

5 Mart Cuma günü başlayacak yarışlar, 7 Mart Pazar günü tamamlanacak.

Etkinlikte, Sarıçam Belediyesi Başkanlık Kupası yarışları da organize edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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