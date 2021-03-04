Adana'da Durgunsu Kano Milli Takımı ve Olimpik Milli Takım seçmeleri yapılacak
04.03.2021 16:15 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:18
Türkiye Kano Federasyonunun organize ettiği Durgunsu Kano Milli Takımı ve Olimpik Milli Takım seçme ve değerlendirme yarışları 5-7 Mart'ta Adana'da yapılacak.
Türkiye Kano Federasyonunun organize ettiği Durgunsu Kano Milli Takımı ve Olimpik Milli Takım seçme ve değerlendirme yarışları 5-7 Mart'ta Adana'da yapılacak.
Sarıçam Belediyesi sponsorluğunda Seyhan Baraj Gölü'nde gerçekleştirilecek yarışlara, 29 kulüpten 145 sporcu katılacak.
5 Mart Cuma günü başlayacak yarışlar, 7 Mart Pazar günü tamamlanacak.
Etkinlikte, Sarıçam Belediyesi Başkanlık Kupası yarışları da organize edilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt